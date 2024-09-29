Antalyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.
Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Jose Mourinho'nun ekibi, 13 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, zirvenin 5 puan gerisinde bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilliose'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde de Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor karşısında kazanmayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor XI: Piric, Mert, Veysel, Kelven, Güray, Kaluzinski, Erdal Rakip, Townsend, Larsson, Djenepo, Samudio.
Fenerbahçe XI: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.
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