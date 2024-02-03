Antalyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Maç BeIN Sports 1'den yayınlanacak.
Ligde 23 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 60 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.
Trabzonspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından çıktığı 12 lig maçında 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 2 maçında rakiplerine puan vermedi.
MKE Ankaragücü maçının ardından milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattığını duyuran Fenerbahçe, hafta içinde Bartuğ Elmas'ı Sivasspor'a, Emre Mor'u Fatih Karagümrük'e ve Miguel Crespo'yu da İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya kiraladığını açıkladı.
Muhtemel 11'ler
Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Larsson, Safuri, Saric, Buksa.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.
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