Antalyaspor-Galatasaray – CANLI SKOR

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

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63' Galatasaray'da Emre Akbaba ve Emre Kılınç'ın yerine Mostafa Mohamed ve Arda Turan oyunda.

59' Antalyaspor'da Podolski ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

57' Ömer Bayram'ın serbest vuruşunu kaleci Boffin çıkardı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Antalyaspor 0-0 Galatasaray

49' Halil Dervişoğlu'nun şutunu Boffin çıkardı.

44' Antalyaspor'da sakatlanan Bahadır'ın yerine Ali Eren oyunda.

43' Halil'in ceza sahasındaki kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

41' Ömer Bayram'ın serbest vuruşunu kaleci çıkardı.

33' Emre Kılınç'ın uzaktan şutu direkten döndü.

26' Podolski sarı kart gördü.

21' Arka adalesinden bir problem yaşayan Serdar Gürler’in yerine Orgil oyuna dahil oldu.

14' Halil Dervişoğlu'nun ceza yayı üzerinden çektiği şut auta çıktı.

9' Emre Akbaba'nın ceza sahasındaki kafa vuruşu auta çıktı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Antalya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başladı. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği Antalyaspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor.

Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, 34 müsabakada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde rahat bir sezon geçiren Akdeniz temsilcisi ise 35 müsabaka sonunda 42 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.

İLK 11’LER

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Bahadır, Kudriashov, Fredy, Serdar Gürler, Ufuk, Amilton, Mert, Bünyamin, Podolski

Galatasaray: Muslera, Şener, Marcao, Donk, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba, Gedson, Kerem, Emre Kılınç, Halil