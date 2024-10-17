Antalyaspor, Galatasaray maçı için aldığı karardan vazgeçti

Haber Merkezi

Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak Antalyaspor, tribün geliri elde etme amacıyla Galatasaray taraftarına ayrılan bölümü genişletme yönünde aldığı karardan resmen vazgeçti.

29 bin 307 kişi kapasiteli Antalya Stadyumu'nun yüzde 5'lik kısmını genişletmeyi planlayan ve bin 500 kişilik ayrılan bölümü yaklaşık 4 bin kişiye ulaştırmayı gündemine alan Kırmızı-Beyazlı yönetim, gelen tepkiler üzerine geri adım attı.

KARARDAN VAZGEÇİLDİ

Galatasaray'a verilmesi planlanan bölgede yer alan Antalyaspor taraftarını, farklı bir koltuğa yönlendiren kırmızı-beyazlılar, bu kararından da vazgeçti.

Hafta sonunda güney kale arkasında koltuğu bulunan Antalyaspor taraftarının doğuya gönderildiği SMS ile bildirilirken, geri adım atılmasının ardından aynı taraftara kendi koltuğuna dönüş yapabileceği yönünde aynı şekilde geri bildirim yapıldı.