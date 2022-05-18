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Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları