- Haberler
- Futbol Haberleri
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 18.05.2022 - 14:17
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 38. hafta karşılaşmaları ile son bulacak.
Ligde bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, 38. hafta ve son maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Küme düşme hattına kadar gelen ardından 13. sıraya çıkan Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynanacak müsabakadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Aslan, Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanıp sezona galibiyetle veda etmeyi amaçlıyor.
İki takımın taraftarları ise Antalyaspor - Galatasaray maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.
Öte yandan Antalyaspor - Galatasaray maçı biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığı da merak ediliyor.
Peki Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları...
Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Antalyaspor - Galatasaray maçı, 20 Mayıs 2022 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak ve Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
Futbolseverler BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak zorlu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Bilet fiyatları
- BATI ALT Fiyat: ₺75,00
- BATI ÜST Fiyat: ₺75,00
- DOĞU ALT Fiyat: ₺50,00
- DOĞU ÜST Fiyat: ₺50,00
- GÜNEY KALE ARKASI Fiyat: ₺30,00
- KUZEY KALE ARKASI Fiyat: ₺30,00