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    Antalyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 19:20
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 20:26
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    Antalyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

    Antalya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği Antalyaspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, 34 müsabakada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

    Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde rahat bir sezon geçiren Akdeniz temsilcisi ise 35 müsabaka sonunda 42 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.

    İLK 11'LER

    Antalyaspor: Boffin, Naldo, Bahadır, Kudriashov, Fredy, Serdar Gürler, Ufuk, Amilton, Mert, Bünyamin, Podolski

    Galatasaray: Muslera, Şener, Marcao, Donk, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba, Gedson, Kerem, Emre Kılınç, Halil

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