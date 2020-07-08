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    Antalyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 09:25
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    Antalyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Üçüncülük iddiasını sürdüren Galatasaray, zorlu Alanya deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

    Maçın hakemi Mete Kalkavan ve mücadele beIN Sport'tan canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Alanyaspor

    Marafona
    N'Sakala
    Caulker
    Tzavellas
    Juanfran
    Ceyhun
    Salih
    Bakasetas
    Fernandes
    Efecan
    Cisse

    Galatasaray

    Okan
    Mariano
    Donk
    Marcao
    Linnes
    Seri
    Taylan
    Ömer
    Sekidika
    Emre Akbaba
    Adem

    Antalyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri #1

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