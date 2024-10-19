Antalyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 22 puan topladı. Ligdeki 3 namağlup takımdan biri olan Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Antalya temsilcisi ise ikişer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlı takım, topladığı 8 puanla haftaya 14. sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Kenan Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Kaluzinski, Soner, Townsend, Safuri, Larsson, Gaich

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Icardi.