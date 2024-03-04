Antalyaspor, Gaziantep FK karşısında tek golle güldü

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Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın'ın takımı Antalyaspor ile Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Antalya Stadı'nda oynanan müsabakayı Antalyaspor, ilk yarıda bulduğu golle 1-0'lık skorla kazandı.
Akdeniz temsilcisine galibiyeti getiren golü 40. dakikada Sam Larsson kaydetti.
Antalyaspor, 6 maç sonra kazandı
Bu sonuçla birlikte 6 maç aradan sonra kazanan Antalyaspor, puanını 38 yaptı. Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Antalyaspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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