Antalyaspor, Gaziantep FK karşısında tek golle güldü Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

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Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın'ın takımı Antalyaspor ile Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Antalya Stadı'nda oynanan müsabakayı Antalyaspor, ilk yarıda bulduğu golle 1-0'lık skorla kazandı.

Akdeniz temsilcisine galibiyeti getiren golü 40. dakikada Sam Larsson kaydetti.

Antalyaspor, 6 maç sonra kazandı

Bu sonuçla birlikte 6 maç aradan sonra kazanan Antalyaspor, puanını 38 yaptı. Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Antalyaspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.