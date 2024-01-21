Antalyaspor, Gerrit Holtmann'ın kiralık sözleşmesini feshetti

ensonhaber.com

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da bir ayrılık yaşandı.

Akdeniz temsilcisi, Gerrit Holtmann ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuz Gerrit Holtmann'ın kiralık sözleşmesi, VfL Bochum ve kendisi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği katkılar için Holtmann'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.