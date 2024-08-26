Antalyaspor - Hatayspor maçında Atilla Karaoğlan'a saldırı: Başrolde başkanın koruması var Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, sahasında Hatayspor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Yayıncı kuruluş ekranlarında karşılaşmanın devre arasında yaşananlarla ilgili çarpıcı bir bilgi paylaşıldı.

Haber Merkezi

Süper Lig'de geçen sezonki gerilim bu sezon da devam ediyor.

Ligin 3. haftasında Antalyaspor'un Hatayspor'u 2 farklı geriden dönerek 3-2 yendiği maçta, devre arasında ciddi bir olay yaşandı.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'tan gelen bilgilere göre; Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve maçın hakemi Atilla Karaoğlan arasında bir tartışma yaşandı.

Olay sırasında, Boztepe'nin koruması olduğu belirtilen bir kişinin de hakem Karaoğlan'a itme hareketinde bulunduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILMADI

beIN Sports sunucusu Cihan Erduran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, görüntülerin paylaşılmadığını belirtti. Erduran, "Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz, bu yüzden bu görüntüleri kamuoyuna sunmuyoruz. dedi.

Devre arasında Antalyaspor Başkanı Sayın Sinan Boztepe ve maçı hakemi Atilla Karaoğlan arasında, aynı zamanda Sayın Sinan Boztepe'nin koruması olduğu görülen bir beyefendinin de içerisinde bulunduğu, sayın maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın da o beyefendi tarafından itildiği bir görüntü var. Ancak bu görüntüyü size şu anda açıklıyorum ve açıklamakla yetiniyorum. Ligimizin marka değerinin marka değerinin zedelenmesinden artık an itibarıyla bugüne kadar yaşananlar zaten ortada. Bundan sonrasında ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz, bu görüntüleri sizlerle paylaşmıyoruz. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

Olayın detayları ve görüntülerinin paylaşılmaması ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.