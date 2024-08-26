Antalyaspor, Hatayspor'u yenerek 3 puanı kaptı Antalyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Hatayspor'u 3-2 maplup etti.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 3. hafta maçında Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 3-2 kazandı.

Karşılaşmada Hatayspor, 26 ve 32. dakikada Carlos Strandberg'in golleriyle 2-0 öne geçti.

Antalyaspor'da Ramzi Safuri, 44. dakikada penaltı atışından yararlanamadı ve devreye 2-0 girildi.

ANTALYASPOR, SON DAKİKA PENALTISIYLA HATAYSPOR'U 3-2 MAĞLUP ETTİ

İkinci yarının başı 51. dakikada konuk ekip Hatayspor'da Kilama direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Antalyaspor, 60. dakikada Thalisson Kelven ve 66. dakikada Moussa Djenepo'nun golleriyle skora denge getirdi.

Son dakikalarda penaltı kazanan Antalyaspor'da Samudio 90+4'te topu ağlarla gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

Beraberlik için baskısını artıran Hatayspor, 90+8'de penaltı kazandı. VAR'ın uyarısı ile pozisyonu tekrar izlemeye gelen karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan pozisyonu izledikten sonra penaltıyı iptal etti ve maç 3-2 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor, puanını 4 yaptı. Hatayspor 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Antalyaspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Hatayspor, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.