Antalyaspor ile berabere kalan Galatasaray, sezonu bitirdi

Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, çekişmeli geçen maçta 1-1 berabere kalarak sezonu tamamladı.

Süper Lig'in son haftası olan 38. haftada Antalya deplasmanına giden Galatasaray, rakibiyle yenişemedi ve maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak sezonun son maçını oynamış oldu.

Antalyaspor, 45. dakikada Alessano Ndao ile öne geçerken, Galatasaray, bu gole 77. dakikada Mustafa Muhammed ile karşılık verdi.



Bu sonucun ardından Galatasaray, ligi 52 puanla tamamladı. Yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran Antalyaspor ise 59 puanla sezonu bitirdi.

Galatasaray'da tek değişiklik

Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son maça göre kadroda bir değişiklik yapıldı.



Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de geçen hafta sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yendiği maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Kerem Aktürkoğlu, yedek kulübesinde yer aldı.



Teknik direktör Domenec Torrent, Antalyaspor karşısında bu futbolcunun yerine Taylan Antalyalı'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray, maça Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu ve Gomis 11'iyle başladı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise İsmail Çipe, Jankat Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz ve Semih Kaya oturdu.



Galatasaray'da Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Arda Turan, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli ise kadroda yer almadı.





Antalyaspor'da 2 rötuş

Antalyaspor, son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı.



Futbol sorumlusu Nuri Şahin, Süper Lig'de geçen hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-2 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Naldo ve Bahadır Öztürk'ü yedeğe çekti.



Şahin, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Veysel Sarı ve Kudriashov'u görevlendirdi.



Antalyaspor, sahada Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan Sinik, Luiz Adriano ve Haji Wright 11'iyle yer aldı.



Akdeniz ekibinin yedek kulübesinde ise Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Naldo, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Ufuk Akyol, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar, Sinan Gümüş ve Hakan Özmert yer aldı.



Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürerek kulüp tarihinde ilk kez üst üste 15 karşılaşmada rakipleri karşısında kaybetmeme başarısı gösteren Antalyaspor'da taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi.



Taraftarlar, Şahin ve futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak alkışladı, sevgi gösterisinde bulundu.





Wright, Muslera'yı geçemedi

Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Antalyaspor'dan Haji Wright ile geldi. 9. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Wright'ın vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.





Berkan golü buldu, ofsayt

Galatasaray, 21. dakikada Berkan Kutlu ile golü buldu ancak bir önceki pozisyonda Patrick van Aanholt'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Tartışma yaratan gol

Antalyaspor, ilk yarının son dakikasında golü buldu. Haji Wright'ın çevirdiği topta Ndao topu ağlara gönderdi. Galatasaraylı futbolcular, Wright'ın topu dışarıdan çevirdiği yönünde itirazda bulundu ancak gol geçerli sayıldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.





Galatasaray, gole yaklaştı

Galatasaray, 60. dakikada Halil Dervişoğlu ile gole yaklaştı. Ceza sahası içinde Gomis ile verkaç yapan Halil, sağ ayağıyla çaprazdan iyi vurdu ancak top direk dibinden dışarı gitti.

Torrent'ten iki hamle

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 1-0 devam eden maça 69. dakikada müdahale etti ve iki oyuncu değiştirdi. Sarı-kırmızılılarda Kerem ile Mustafa Muhammed oyuna girdi. Babel ve Gomis kenara geldi.





Mustafa Muhammed, ağları buldu

Galatasaray, 77. dakikada eşitliği yakaladı. Kerem'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mustafa Muhammed, skora dengeyi getirdi. Antalyasporlu futbolcular, gol öncesinde Veysel'e faul yapıldığı yönünde itirazda bulunurken, VAR incelemesinin ardından gol verildi.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Antalyaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.



