Antalyaspor ile Rizespor golsüz berabere kaldı Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor evinde Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

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Milli ara döneminin son bulmasıyla Süper Lig'de heyecan devam etti.

Ligin 13. hafta mücadelesinde Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor ile İlhan Palut yönetimindeki Rizespor karşı karşıya geldi.

Akdeniz ekibinin ev sahipliğinde oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Antalyaspor'un serisi sona erdi

Bu sonuçla Antalyaspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Son olarak İstanbulspor'u mağlup eden Rizespor ise son 2 maçta 4 puan topladı.

Antalyaspor bu sonuçla puanını 19'a çıkardı. Rizespor ise 18 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Rizespor ise Başakşehir'i konuk edecek.