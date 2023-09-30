Antalyaspor, İstanbulspor karşısında geriden geldi Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor 1-0 geriye düştüğü maçta İstanbulspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 7. haftasında Olcay Demir yönetimindeki İstanbulspor ile Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Antalyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1'lik skorla kazandı.

İstanbulspor'un golünü 26. dakikada Valon Ethemi kaydetti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller ise 50 ve 60. dakikalarda Adam Buksa kaydetti.

İstanbulspor, art arda 5. kez yenildi

Ligde galibiyetle tanışamayan İstanbulspor, üst üste 5. kez kaybetti. Bu sezon ilk galibiyetini geçen hafta Samsunspor karşısında 2-0 galip gelerek alan Antalyaspor ise üst üste 2. galibiyetine ulaştı.

İki takım da zorlu maçlara çıkacak

Bu galibiyetle birlikte puanını 9'a yükselten Antalyaspor, 10. sıraya yükseldi. 2 puanda kalan İstanbulspor ise 19. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Antalyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek. İstanbulspor ise deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.