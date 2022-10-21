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- Antalyaspor, İstanbulspor'u son dakika golüyle yendi
Antalyaspor, İstanbulspor'u son dakika golüyle yendi
- 21.10.2022 - 22:13
- Güncelleme : 21.10.2022 - 22:22
Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Antalyaspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Antalya'da oynanan mücadelede kazanan Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi, 90+6 dakikada attığı golle mücadeleyi 2-1 kazandı.
Luyindama, 3 puanı getirdi
İstanbulspor, 27. dakikada Adi Mehremic'in golüyle 1-0 öne geçti. Antalyaspor ise bu gole 45+2. dakikada Fernando'nun serbest vuruştan attığı golle karşılık verdi.
Karşılaşma uzun süre bu skorla devam ederken 90+6. dakikada Christian Luyindama, Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü attı.
İstanbulspor'da Rroca kırmızı kart gördü
İstanbulspor'da Eduard Rroca, 61. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Antalyaspor, 6 maç sonra kazandı
Antalyaspor, 6 maç sonra kazandı ve puanını 10 yaptı. Üst üste 3. kez kaybeden İstanbulspor 8 puanda kaldı.
İstanbulspor, haftaya Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Sivasspor deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.