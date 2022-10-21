Antalyaspor, İstanbulspor'u son dakika golüyle yendi

Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Antalyaspor, Luyindama'nın son dakikada attığı gol ile evinde İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Antalyaspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Antalya'da oynanan mücadelede kazanan Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi, 90+6 dakikada attığı golle mücadeleyi 2-1 kazandı.

Luyindama, 3 puanı getirdi

İstanbulspor, 27. dakikada Adi Mehremic'in golüyle 1-0 öne geçti. Antalyaspor ise bu gole 45+2. dakikada Fernando'nun serbest vuruştan attığı golle karşılık verdi.

Karşılaşma uzun süre bu skorla devam ederken 90+6. dakikada Christian Luyindama, Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü attı.

İstanbulspor'da Rroca kırmızı kart gördü

İstanbulspor'da Eduard Rroca, 61. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Antalyaspor, 6 maç sonra kazandı

Antalyaspor, 6 maç sonra kazandı ve puanını 10 yaptı. Üst üste 3. kez kaybeden İstanbulspor 8 puanda kaldı.

İstanbulspor, haftaya Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Sivasspor deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.