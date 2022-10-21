Petrol
93.41
1.11%
Euro
18.3424
0.74%
Dolar
18.5935
-0.07%
Altın
989.67
1.68%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.640
0.71%
BTXN Coin
9.80
2.61%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Antalyaspor, İstanbulspor'u son dakika golüyle yendi

    Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Antalyaspor, Luyindama'nın son dakikada attığı gol ile evinde İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
    • 21.10.2022 - 22:13
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 22:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalyaspor, İstanbulspor'u son dakika golüyle yendi

    Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Antalyaspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

    Antalya'da oynanan mücadelede kazanan Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi, 90+6 dakikada attığı golle mücadeleyi 2-1 kazandı.

    Luyindama, 3 puanı getirdi

    İstanbulspor, 27. dakikada Adi Mehremic'in golüyle 1-0 öne geçti. Antalyaspor ise bu gole 45+2. dakikada Fernando'nun serbest vuruştan attığı golle karşılık verdi.

    Karşılaşma uzun süre bu skorla devam ederken 90+6. dakikada Christian Luyindama, Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü attı.

    Antalyaspor, İstanbulspor u son dakika golüyle yendi #1

    İstanbulspor'da Rroca kırmızı kart gördü

    İstanbulspor'da Eduard Rroca, 61. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Antalyaspor, 6 maç sonra kazandı

    Antalyaspor, 6 maç sonra kazandı ve puanını 10 yaptı. Üst üste 3. kez kaybeden İstanbulspor 8 puanda kaldı.

    Antalyaspor, İstanbulspor u son dakika golüyle yendi #2

    İstanbulspor, haftaya Fenerbahçe'yi ağırlayacak

    Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Sivasspor deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    Antalyaspor, İstanbulspor u son dakika golüyle yendi #3

    Antalyaspor, İstanbulspor u son dakika golüyle yendi #4

    Antalyaspor, İstanbulspor u son dakika golüyle yendi #5

    Antalyaspor, İstanbulspor u son dakika golüyle yendi #6


    Diz ağrısının en yaygın 10 nedeni ve tedavisi
    Sağlık

    Diz ağrısının en yaygın 10 nedeni ve tedavisi

    İstanbul Basın Ekspres yolunda vincin ezdiği motokurye öldü
    3. Sayfa

    İstanbul Basın Ekspres yolunda vincin ezdiği motokurye öldü

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir