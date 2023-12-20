Antalyaspor - Kasımpaşa maçında gol sesi çıkmadı Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor ile Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Antalya Stadı'nda oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı ve maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Mücadelede Antalyaspor ve Kasımpaşa gol bulabilmek adına zaman zaman etkili ataklar geliştirdiler ama sonuç alamadılar.

Bu sonucun ardından ligde 7 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor puanını 24'e yükseltti. Kasımpaşa deplasmandaki 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk kez yenilmedi ve puanını 22 yaptı.

Süper Lig'de Antalyaspor pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa pazartesi günü Rizespor'u ağırlayacak.