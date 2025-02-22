Antalyaspor, Kasımpaşa'yı iki golle geçti

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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor ile Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

ANTALYASPOR, EVİNDE KAZANDI

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Soner Dikmen ve 42. dakikada Braian Samudio'dan geldi.

Kasımpaşa'nın tek golünü ise 90+5'te penaltıdan Haris Hajradinovic kaydetti.

Kasımpaşa'nın 83. dakikada Gökhan Gül ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucunda Nuno da Costa'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

KASIMPAŞA, ART ARDA 2. KEZ YENİLDİ

Evinde 3 maç sonra galip gelen Antalyaspor, 30 puana yükseldi ve 9. sıraya yerleşti. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.

İKİ TAKIMI DA ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Süper Lig'de bir sonraki hafta Antalyaspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa ise Galatasaray'ı konuk edecek.

EMRE BELÖZOĞLU TAKIMIN BAŞINDA YER ALMADI

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçen haftaki Adana Demirspor karşılaşmasında kırmızı kart gördüğü hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezasından dolayı Kasımpaşa müsabakasında takımın başında yer alamadı.

CEZASI İNDİRİLEN BURAK YILMAZ SAHADA

Ligin 23. haftasında Rizespor mücadelesinde kırmızı kart gören Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ihraç öncesi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle kendisine verilen 2 maç men cezasının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunca 1 maça indirmesiyle Antalyaspor karşılaşmasında takımın başında yer aldı.

İKİ TAKIMDA DA FİRE

Antalyaspor'un Polonyalı orta sahası Jakub Kaluzinski, 61. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

22 yaşındaki futbolcu, ligde gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa cephesinde de bir isim cezalı duruma düştü.

Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkan Nuno da Costa, 86. dakikada VAR'da golün iptal edildiği pozisyonda rakibine yaptığı faul için sarı kart gördü.

34 yaşındaki futbolcu, ligde gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacakları maçta forma giyemeyecek.