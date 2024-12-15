Antalyaspor, Kayserispor'u iki golle geçti

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Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor ile Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı Kayserispor karşı karşıya geldi.

Antalya Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Antalyaspor 2-0'lık skorla kazandı.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Sander Van de Streek ve 74. dakikada Soner Dikmen attı.

ASİSTİ KALECİ YAPTI

Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayan Antalyaspor, ilginç bir gole imza attı.

Mücadelenin 45+1. dakikasında Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu uzun gönderdi.

Kayserispor savunması bu topu kaleci Onurcan'a bıraktı. Araya giren Van de Streek, kafayla topu ağlara gönderdi.

Streek'in golüyle kaleci Kenan Piric asist yapmış oldu.

ANTALYA'DA SAKATLIK

Antalyaspor'da sakatlık yaşayan Erdoğan Yeşilyurt, karşılaşmanın 82. dakikasında sedyeyle oyundan çıktı.

YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Antalyaspor, bu galibiyetle birlikte son haftalardaki yükselişine devam etti. Akdeniz ekibi, son 6 maçta 4 galibiyetini elde etti ve bu süreçte 13 puan topladı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, ligde 21 puana yükseldi. Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR, GALATASARAY'I AĞIRLAYACAK

Antalyaspor, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.