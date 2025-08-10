Antalyaspor konuk ettiği Kasımpaşa'yı eli boş gönderdi

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.
19. dakikada Antalyaspor, öne geçti.
Van de Streek'in pasında ceza sahasında topla buluşan Güray Vural, karşı karşıya kaldığı kaleci Gianniotis'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
31. dakikada Kasımpaşa, skora eşitlik getirdi.
Savunma arkasına hareketlenen Ben Ouanes, Hajradinovic'in gönderdiği topu tek pasla kale sahasına çevirdi.
Gueye, gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
ANTALYASPOR GALİBİYETE UZANDI
40. dakikada Antalyaspor, yeniden öne geçti.
Veysel Sarı'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Storm, topu kaleci Gianniotis'in sağından ağlarla buluştu. 2-1
49. dakikada Kasımpaşa forması giyen Winck'in attığı gol, VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Antalyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Bu sonuçla sezonun ilk maçını kazanarak puanını 3 yapan Antalyaspor, ligdeki bir sonraki maçında Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.
Puanla tanışamayan Kasımpaşa ise Trabzonspor'u ağırlayacak.