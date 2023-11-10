Antalyaspor konuk olduğu Ankaragücü'nü farklı geçti
ensonhaber.com

Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü, Antalyaspor'u ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 4-0 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Sam Larsson, 29. dakikada Sagiv Jehezkel, 70. dakikada Adam Buksa ve 85. dakikada Britt Assombalonga attı.

Milli araya giriliyor

Bu sonucun ardından 18 puana yükselen Antalyaspor milli aradan sonra Rizespor'u konuk edecek.

13 puanda kalan Ankaragücü ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.