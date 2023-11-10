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Antalyaspor konuk olduğu Ankaragücü'nü farklı geçti

Antalyaspor konuk olduğu Ankaragücü'nü farklı geçti Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 4-0'lık skorla mağlup etti.