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    Antalyaspor ligde 8 maçtır kaybetmiyor

    FT Antalyaspor, sahasında Giresunspor’u 4-1 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
    • AA
    • 21.03.2022 - 16:13
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    Antalyaspor ligde 8 maçtır kaybetmiyor

    Süper Lig'de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 30. hafta mücadelesinde sahasında Giresunspor’u, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Fredy ve Naldo’nun golleriyle 4-1 mağlup etti.

    Bu skorla güney ekibi puanını 41 yaptı ve ligde 10. sıraya yükseldi.

    Antalyaspor, düşme hattıyla arasındaki puan farkını ise 12’ye çıkardı. Kırmızı-beyazlılar son 8 haftada ise yenilmezlik serisi yakaladı.

    Antalyaspor ligde 8 maçtır kaybetmiyor #1

    31. HAFTADA ALTAY DEPLASMANI VAR

    Kırmızı-beyazlılar; Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1, Sivasspor ile Başakşehir'i 1-0 ve Giresunspor’u 4-1 mağlup etti. Bu 8 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 2 gol gördü ve 18 puan topladı. Kırmızı beyazlılar farklı galibiyeti soyunma odasında teknik heyet ve yönetimle birlikte kutladı.

    Ligin 31. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak.

    Antalyaspor ligde 8 maçtır kaybetmiyor #2


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