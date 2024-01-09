Antalyaspor, Pendikspor deplasmanında kazandı

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Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Ivo Vieria'nın çalıştırdığı Pendikspor ile Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Pendik Stadı'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Antalyaspor, 1-0'lık skorla kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Akdeniz ekibine üç puanı getiren golü 19. dakikada Bahadır Öztürk kaydetti.
Sergen Yalçın, ikinci maçını kazandı
Bu sonuçla birlikte Sergen Yalçın yönetimindeki ilk galibiyetini alan Antalyaspor puanını 28'e yükseltti. Yalçın, ilk maçında Alanyaspor ile golsüz berabere kalmıştı. Pendikspor ise 15 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Pendikspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.
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