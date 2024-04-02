Antalyaspor sahasında Ankaragücü ile berabere kaldı Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Ankaragücü 1-1'lik skorla berabere kaldı.

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Süper Lig'in 31. haftasında Sergen Yalçın'ın ekibi Antalyaspor ile Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Ankaragücü karşı karşıya geldi.

İki takım yenişemedi

Antalyaspor'un stadında oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.

Maçın ilk golünü ev sahibi Antalyaspor adına 40. dakikada Erdoğan Yeşilyurt kaydetti.

Konuk ekip Ankaragücü beraberlik golünü ise 64. dakikada Efkan Bekiroğlu attı.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor puanını 42'ye yükseltirken, Ankaragücü 34 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, Ankaragücü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.