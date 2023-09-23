Antalyaspor, Samsunspor'u mağlup etti Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor evinde Samsunspor'u 2-0'lık skorla geçti.

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Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor'la Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Samsunspor karşı karşıya geldi.

Antalya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 18. dakikalarda Sagiv Jehezkel kaydetti.

Antalyaspor ilk kez kazandı

Bu galibiyetle birlikte Antalyaspor ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Ligde henüz galibiyeti olmayan Samsunspor ise 1 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Antalyaspor ligin 7. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Samsunspor ise evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek.