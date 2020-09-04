Dolar
7.4358
0.0417%
Euro
8.8156
0.0272%
Altın
1937.39
0.3418%
Borsa
1076.34
-0.6983%
G. Altın
463.029
0.3819%
Bitcoin
76531.72
-6.1985%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Antalyaspor, Sidney Sam'ı kadrosuna kattı

    Fraport TAV Antalyaspor, Alman futbolcu Sidney Sam'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
    • AA
    • 04.09.2020 - 04:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalyaspor, Sidney Sam'ı kadrosuna kattı

    Fraport TAV Antalyaspor, sosyal medya hesabından "Hoş geldin Sidney Sam" başlığıyla açıklama yaptı.

    "BAŞARILAR DİLERİZ"

    Yapılan açıklamada, "Kulübümüz Alman futbolcu Sidney Sam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

    Geçen sezon Avusturya 1. Futbol Ligi takımlarından Rheindorf Altach takımında forma giyen 32 yaşındaki Sam, 21 lig maçında 6 gol attı.

    Antalyaspor, Sidney Sam ı kadrosuna kattı #1

    Görüş Bildir