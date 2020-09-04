Antalyaspor, Sidney Sam'ı kadrosuna kattı

Fraport TAV Antalyaspor, Alman futbolcu Sidney Sam'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Fraport TAV Antalyaspor, sosyal medya hesabından "Hoş geldin Sidney Sam" başlığıyla açıklama yaptı.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz Alman futbolcu Sidney Sam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Geçen sezon Avusturya 1. Futbol Ligi takımlarından Rheindorf Altach takımında forma giyen 32 yaşındaki Sam, 21 lig maçında 6 gol attı.