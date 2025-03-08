Antalyaspor son dakika 3 puanı kurtardı

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Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Antalyaspor oldu.

Rizespor, 59. dakikada Ali Sowe ile öne geçti. Performansıyla dikkat çeken Ali Sowe, ligde son yedi maçında sekizinci kez gol sevinci yaşadı.

ANTALYASPOR SON DAKİKADA GÜLDÜ

Antalyaspor'a beraberliği getiren golü 90. dakikada penaltıdan Adolfo Gaich attı.

Antalyaspor'da Gaich, 90+7'de bir kez daha sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, 33 puana yükseldi. Rizespor, 33 puanda kaldı.

Antalyaspor, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rizespor, sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak.

İLK YARI

13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

22. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Akintola'nın pasıyla kale önünde topla buluşan Sowe'un uygun pozisyondaki vuruşunu kaleci Kenan Piric ayaklarıyla kurtardı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

34. dakikada Van de Streek'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kaluzinski'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

44. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Veysel Sarı'nın pasında topla buluşan Samudio'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Tarık Çetin ayaklarıyla kurtardı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI

53. dakikada Samudio'nun sağ kanattan ortasına hareketlenen Van de Streek'in volesinde, top üstten auta çıktı.

59. dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen atakta ceza sahasına giren Hojer'in kale önüne yerden pasında uygun pozisyondaki Sowe'un bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

62. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Kaluzinski'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Van de Streek'in yerden sert şutunda, kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

80. dakikada Berkay Özcan'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Sowe'un vuruşunda, kaleci Kenan Piric meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

90. dakikada Antalyaspor beraberliği sağladı. Ev sahibi ekibin sağ taraftan kullandığı köşe atışında arka direğe doğru açılan topu Muhammet Taha Şahin uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Cihan Aydın, Muhammet Taha Şahin'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gaich, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-1.

90+7. dakikada Antalyaspor öne geçti. Abdurrahim Dursun'un sağ kanattan ortasında kale önünde topla buluşan Larsson'un şutunda meşin yuvarlak, savunma oyuncularından sekerek Gaich'in önünde kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gaich'in yerden vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.