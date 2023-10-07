Antalyaspor: Sonuç bizi tatmin etmedi Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Carlos Tralhao, zor bir maçtan alınlarının akıyla çıktıklarını belirterek, "Antalya için bence harika bir maç geride kaldı, sadece sonuç bizi tatmin etmedi" dedi.

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İHA

Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tralhao, Kendileri adına zor bir maç olacağını bildiklerini ifade eden Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, maça kazanmak için hazırlandıklarını hatırlatarak, şu şekilde konuştu:

Rakibimize saygı duyarak maçımızı kazanmak için hazırlandık. Rakibimizle ilgili hafta içerisindeki değerlendirmelerde rakibimizin çok kaliteli bir takım olduğunu analiz etmiştik. Biz de kimliğimizi koruyarak maçı yapmak zorundaydık. Bugün de sahadaki oyuna baktığımızda takımımızı tebrik etmemiz gerekir. Kaybettik ama kimliğimizi kaybetmedik. İlk yarıya baktığımızda dengeli götürdük. Topa çok büyük fazla sahip olan bir taraf olmadı. Rakibimizin kurmak istediği baskıya da çok iyi cevap verdiğimizi düşünüyorum.

"Kimliğimizi kaybetmedik"

İkinci yarıda rakibimizin gol için bastıracağını bildiklerini ifade eden Tralhao, şu açıklamayı yaptı:

Çünkü Galatasaray sahada her zaman kazanmak için bulunan bir rakipti. Riskler de alacaklardı. Bizim de bunlardan faydalanmak, gol ve goller bulma gibi ihtimallerimiz olabilirdi. Maçın kırılma anlarından bir tanesinde kalemizde golü gördük. Yine bir dikkatsizlik sonucunda, sonrasında gole karşılık takımın verdiği reaksiyon harikaydı. Büyük takım reaksiyonu verdik. Ne oynadığını bilen ve kimliğini unutmayan bir takım vardı. Bu konuda takımımızı tebrik edebiliriz. Golü yedikten sonra belli bölümlerde organize olamadığımızı gördük. Bizim için zor mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Antalya için bence harika bir maç geride kaldı. Sadece sonuç bizi tatmin etmedi. Bundan sonra analizlerimizi iyi yaparak tekrar galibiyet serilerine dönüş yapmak istiyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)