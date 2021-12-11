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    Antalyaspor - Trabzonspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2021 - 18:45
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 19:26
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    24' Gol... Antalyaspor 0-1 Trabzonspor (Cornelius)

    20' Antalyaspor etkili geldi. Güray Vural'ın ceza sahası içine yerden ortasına kimse dokunamadı.

    19' Ghacha sağ kanattan ortayı yaptı, savunmaya yardıma gelen Nwakaeme topu kafayla uzaklaştırdı.

    12' Ghacha sağ kanattan ortaladı, ceza sahası içinde Mukairu kafayı vurdu top savunmada Edgar Ie'nin kafasından sekip uzaklaştı.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

    Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Antalyaspor-Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Antalyaspor: Boffin, Güray, Naldo, Veysel, Kudriashov, Bünyamin, Poli, Doğukan, Fredy, Ghacha, Mukaiuru

    Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Edgar, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius

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