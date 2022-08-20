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- Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 20.08.2022 - 09:25
Trabzonspor Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.Bordo mavililer ligde ilk iki maçından galibiyetle ayrılarak 6 puana ulaşmayı başardı.
Ev sahibi Antalyaspor ise bie galibiyet bir mağlubiyet alarak 3 puanda bulunuyor.Zorlu maç öncesi iki takımda hazırlıklarını tamamladı.Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde başarılı bir grafik çizen Antalyaspor taraftarı önünde son şampiyonu yenmek istiyor.
Trabzonspor haftaiçi Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu.Bordo mavililer önümüzdeli hafta oynayacağı rövanş maçı öncesi Antalyaspor karşısında galibiyet alarak moral depolamak istiyor.
Futbolseverler Antalyaspor - Trabzonspor maçının detaylarını araştırmaya başladı.Peki Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak ve maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..
Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?
Antalyaspor - Trabzonspor maçı 20 Ağustos (bugün) saat 21.45'te oynanacak.Antalya Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Antalyaspor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.