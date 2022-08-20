Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor - Trabzonspor maçının ne zaman oynanacağı ve maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu.İşte maçın detayları..

Trabzonspor Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.Bordo mavililer ligde ilk iki maçından galibiyetle ayrılarak 6 puana ulaşmayı başardı.

Ev sahibi Antalyaspor ise bie galibiyet bir mağlubiyet alarak 3 puanda bulunuyor.Zorlu maç öncesi iki takımda hazırlıklarını tamamladı.Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde başarılı bir grafik çizen Antalyaspor taraftarı önünde son şampiyonu yenmek istiyor.

Trabzonspor haftaiçi Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu.Bordo mavililer önümüzdeli hafta oynayacağı rövanş maçı öncesi Antalyaspor karşısında galibiyet alarak moral depolamak istiyor.

Futbolseverler Antalyaspor - Trabzonspor maçının detaylarını araştırmaya başladı.Peki Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak ve maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı 20 Ağustos (bugün) saat 21.45'te oynanacak.Antalya Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Antalyaspor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.





