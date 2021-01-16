Antalyaspor-Trabzonspor maçının hakemi değişti

TFF, Antalyaspor Trabzonspor maçının hakemini değiştirdi. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında VAR hakemi olan Erkan Özdamar görevden alınırken yerine Ali Palabıyık atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor-Trabzonspor maçını yönetecek olan Erkan Özdamar’ı maça saatler kala görevden aldı.

YERİNE ALİ PALABIYIK ATANDI

Otelde maç saatini bekleyen Erkan Özdamar’a karar tebliğ edilirken Özdamar yerine mücadeleye Ali Palabıyık’ın atandığı öğrenildi.

Erkan Özdamar, Fenerbahçe–Kasımpaşa maçının VAR hakemi olarak görev almıştı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın karşılaştığı maçta Aytaç Kara ile girdiği mücadelede rakibine tekme atan Mert Hakan Yandaş, oyun dışı kalırken, Aytaç Kara'nın pozisyon içerisinde yaptığı hamleye maçın hakemi herhangi bir kart göstermedi. Pozisyonda rakibi Yandaş'ın kafasına tekme atan Kara, oyundan atılmayınca pozisyon oldukça tartışıldı.

Özellikle maçın hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemi Erkan Özdamar eleştirilerin odak noktası olurken Fenerbahçeli taraftarlar ve yönetim tarafından da tepki almıştı.

FENERBAHÇE TEPKİ GÖSTERDİ

Sarı-lacivertli takım maçtan sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Önünde gerçekleşen pozisyon için dördüncü hakem Yiğit Arslan orta hakem Ümit Öztürk ile iletişime geçmiş midir? Ekran başında pozisyonları birçok açıdan inceleme şansı olan VAR hakemi Erkan Özdamar, maçın orta hakemi Ümit Öztürk’ü bu konuda uyarmış mıdır?" demiş ve "PFDK ve Tahkim Kurulu’nun standartlarının takipçisi olacağımızı şimdiden kamuoyunun bilgisine sunarız." diyerek konunun takip edileceğini duyurmuştu.