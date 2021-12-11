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Antalyaspor-Trabzonspor U19 maçında zemin tepki topladı

Antalyaspor-Trabzonspor U19 maçında zemin tepki topladı

Antalyaspor ile Trabzonspor U19 takımları arasında oynanan maçta zemin üzerinde birken su, tepklilere neden oldu.