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- Antalyaspor-Trabzonspor U19 maçında zemin tepki topladı
Antalyaspor-Trabzonspor U19 maçında zemin tepki topladı
- Haber Merkezi
- 11.12.2021 - 14:26
- Güncelleme : 11.12.2021 - 18:11
Elit U19 liginde Antalyaspor U19 takımıyla Trabzonspor U19 takımı karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Trabzonspor U19 takımı 6-2 kazanarak galibiyete ulaştı. Maçta Trabzonspor'da golleri Oğuzhan Açıl, İsmail Kara (2), Dorukhan Delimehmet (2), Behlül Aydın kaydederken, Antalyaspor'un gollerini ise Berkay Arslan ile Babic kaydetti.
Maçta farklı skorun yanı sıra dikkat çeken başka bir olay yaşandı. Yoğun yağış nedeniyle zemin adeta göle döndü.
Antalyaspor-Trabzonspor U19 maçında zemin tepki topladı İZLE
FUTBOLCULAR ZOR ANLAR YAŞADI
Suyun içinde top oynamaya çalışan genç futbolcular, zor anlar yaşadı. O anı ise tribünden bir taraftar kaydetti.
Görüntüleri izleyenler sosyal medyada kulülplerin altyapıya önem vermediğini söyleyerek eleştirilerde bulundu.
TFF'nin maçı, zemin bu haldeyken neden iptal etmediğiyse merak konusu.