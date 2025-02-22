Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Halil Cihan Ünal: İyi bir başlangıç yaptık

İHA

Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Antalyaspor'un başında cezası nedeniyle yer alamayan Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun yerine basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yardımcı Antrenör Halil Cihan Ünal, takımın performansını değerlendirdi.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Maça güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Ünal, şu ifadeleri kullandı:

13 haftamız vardı, 39 puan vardı ve Kasımpaşa maçıyla buna başlamak istiyorduk. İyi bir başlangıç yaptık. Antalyaspor'a geldiğimizden beri yükselen bir form grafiğimiz var. Son iki haftada Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında girdiğimiz pozisyonları değerlendirememiştik. Bu maçta ise pozisyonları değerlendirme bakımından daha başarılıydık.

"KONTROLÜ ELDEN BIRAKMADIK"

İlk yarıda yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini dile getiren Ünal, şunları dedi:

İlk yarıyı 2-0 kapattık ama skoru 3-0 ya da 4-0'a getirmek içten bile değildi. Bazı pozisyonlarda eksik kaldık. İkinci yarıda Kasımpaşa'nın çift santrfora dönmesiyle oyunun temposu arttı. Biz de buna karşı hamlelerimizi yaptık. Zaman zaman oyun kaosa sürüklense de genel anlamda kontrolü elden bırakmadık.

"MAKSİMUM VERİMİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Takımın birlikteliğine vurgu yapan Ünal, futbolcu Erdal'ın yaşadığı kaybı da hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: