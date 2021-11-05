Antalyaspor’a Haji Wright’tan kötü haber

Antalyaspor’a, oyuncusu Haji Wright’tan kötü haber geldi. Arka adalesinde yırtık tespit edilen 23 yaşındaki forvetin, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Ligin 12’nci haftasında cumartesi günü sahasında Altay’ı konuk edecek Antalyaspor’a, genç forvet oyuncusu Haji Wright’tan kötü haber geldi.

Giresunspor maçında 46’ncı dakikada Gökdeniz Bayrakdar’ın yerine dahil olan ABD'li oyuncu, 2 dakika sonra sakatlanarak oyunu terk etmişti.

3 HAFTA YOK

MR’ı çekilen ve arka adalesinde 2 yırtık tespit edilen genç forvetin, 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Haji Wright, kırmızı beyazlıların Altay ve milli aradan sonra oynayacağı Hatayspor maçlarında forma giyemeyecek.

Haji Wright, bu sezon transfer olduğu Fraport TAV Antalyaspor ile 11 mücadelede forma giyerken 4 gole imza atma başarısı elde etti.