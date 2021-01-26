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    Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi

    Samir Nasri, Danilo, Fornezzi ve Shakhtar Donetsk'e olan toplam 4 milyon 350 bin euroluk borç nedeniyle Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 17:35
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    Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi

    Antalyaspor'a; Samir Nasri, Danilo, Fornezzi ve Shakhtar Donetsk'e olan 4 milyon 350 bin euroluk borç nedeniyle transfer yasağı getirildi.

    BORÇLAR ÖDENİNCE KALDIRILACAK

    Antalyaspor'a, geçmiş dönemdeki oyuncularına yönelik borçları nedeniyle transfer yasağı getirildi. Samir Nasri, Danilo Sousa Campos, Saso Fornezzi ile Shakhtar Donetsk'e olan toplam 4 milyon 350 bin euroluk borcun ödenmesi sonrası kırmızı-beyazlıların yasağın kaldırılacağı öğrenildi.

    Yarın mevcut yönetimin Teknik Direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yapacağı, bu görüşmenin ardından hocanın transferde ısrarcı olması halinde paranın bulunup, engelin kardırılmaya çalışacağı belirtildi. Yanal'dan transfer yönünde bir talep gelmediği fakat son görüşmenin ardından ortak bir karara varılacağı öğrenildi.

    Öte yandan Ersun Yanal'ın, 9 Şubat'taki genel kurula kadar görevinin başında olduğu, takımdan ayrılmayı düşünmediğine dikkat çekildi.

    Antalyaspor a transfer yasağı getirildi #1

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