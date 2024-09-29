Antalyaspor'da Alex de Souza tepkisi: O görüntü olay oldu Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Antalyaspor'da kötü gidişat sürerken teknik direktör Alex de Souza, Dusan Tadic'le verdiği pozla eleştirildi.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'de efsanesi Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bu skorla Fenerbahçe puanını 16'ya yükseltti ve lider Galatasaray'la arasındaki farkı 3'e indirdi.

Öte yandan maçın ardından Alex de Souza ve Dusan Tadic'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

"NEYE GÜLÜYORSUN HOCAM?"

Brezilyalı teknik adamın Sırp futbolcu ile gülerek sohbet etmesi kendi taraftarı tarafından eleştiri konusu oldu. Antalyaspor taraftarları "2-0 yenildik neye gülüyorsun hocam?" diyerek Alex de Souza'ya tepkisini gösterdi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)