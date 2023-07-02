Antalyaspor'da ayrılık: Nuri Şahin hiç beklemiyordu...

Süper Lig takımı Antalyaspor'da, teknik sorumlu Alfons Groenendijk ve atletik performans antrenörü Marcelo Martins ile yollar ayrıldı.
Kulüpten teşekkür mesajı
Groenendijk ve Martins'in vedasıyla ilgili olarak kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
Sözleşmeleri sona eren teknik sorumlumuz Alfons Groenendijk ve atletik performans antrenörümüz Marcelo Martins ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.