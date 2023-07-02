Antalyaspor'da ayrılık: Nuri Şahin hiç beklemiyordu... Antalyaspor'da teknik direktör Nuri Şahin'in ekibinde yer alan ve sözleşmeleri sona eren teknik sorumlu Alfons Groenendijk ve atletik performans antrenörü Marcelo Martins'e veda edildi.

Süper Lig takımı Antalyaspor'da, teknik sorumlu Alfons Groenendijk ve atletik performans antrenörü Marcelo Martins ile yollar ayrıldı.

Kulüpten teşekkür mesajı

Groenendijk ve Martins'in vedasıyla ilgili olarak kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: