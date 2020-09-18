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- Antalyaspor'da çok sayıda futbolcuda koronavirüs çıktı
Antalyaspor'da çok sayıda futbolcuda koronavirüs çıktı
Antalyaspor'da yapılan koronavirüs test sonuçlarında çok sayıda futbolcunun pozitif çıkması nedeniyle kafile İstanbul'a gelemedi. Oyunculara 2. testler yapılıyor.
- Haber Merkezi
- 18.09.2020 - 16:36
- Güncelleme : 18.09.2020 - 16:36
Yarın Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da Kovid-19 testlerinde birçok futbolcuda koronavirüs tespit edildi. Bu nedenle İstanbul'a gelemeyen kafileye ikinci testler yapıldı.
Yeni testin sonucuna göre, Beşiktaş - Antalyaspor maçının durumu netleşecek.
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