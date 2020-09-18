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    Antalyaspor'da çok sayıda futbolcuda koronavirüs çıktı

    Antalyaspor'da yapılan koronavirüs test sonuçlarında çok sayıda futbolcunun pozitif çıkması nedeniyle kafile İstanbul'a gelemedi. Oyunculara 2. testler yapılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 16:36
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 16:36
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    Antalyaspor'da çok sayıda futbolcuda koronavirüs çıktı

    Yarın Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da Kovid-19 testlerinde birçok futbolcuda koronavirüs tespit edildi. Bu nedenle İstanbul'a gelemeyen kafileye ikinci testler yapıldı.

    Yeni testin sonucuna göre, Beşiktaş - Antalyaspor maçının durumu netleşecek.

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