Antalyaspor'da çok sayıda futbolcuda koronavirüs çıktı

Antalyaspor'da yapılan koronavirüs test sonuçlarında çok sayıda futbolcunun pozitif çıkması nedeniyle kafile İstanbul'a gelemedi. Oyunculara 2. testler yapılıyor.

Yarın Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da Kovid-19 testlerinde birçok futbolcuda koronavirüs tespit edildi. Bu nedenle İstanbul'a gelemeyen kafileye ikinci testler yapıldı.

Yeni testin sonucuna göre, Beşiktaş - Antalyaspor maçının durumu netleşecek.

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