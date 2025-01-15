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Haber Merkezi

Antalyaspor, teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getirdi. Alex de Souza'nın ayrılığının ardından hızla hareket eden kırmızı-beyazlılar, genç teknik adamla anlaşma sağladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında, Başkan Sinan Boztepe ve Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

YENİ HEDEFLER VE ENERJİ

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Yeni bir heyecan ve enerjiyle yola çıktık. Emre Belözoğlu ile şehrimize yakışan bir Antalyaspor oluşturmayı hedefliyoruz. 15 aydır yoğun bir tempoda çalışıyoruz ve bu çabalarımızın karşılığını alacağımıza inanıyoruz." dedi. Başkan, taraftar desteğinin önemine de vurgu yaptı.

BELÖZOĞLU: TARAFTARI MUTLU EDECEĞİZ

Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, göreve başlamanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Taraftarlarımıza sözüm, onları mutlu edecek işler başarmak için çok çalışacağız." dedi.

Mevcut kadroyu yakından incelediklerini ifade eden Belözoğlu, "Kadromuz güçlü, transfer ihtiyacı şu an gündemimizde değil. Küçük dokunuşlarla daha iyi sonuçlar alabileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

HEDEF: YÜKSEK PERFORMANS

Emre Belözoğlu, ligin ikinci yarısında hedefledikleri puan ortalamasını da paylaştı: "Minimum 1.7-1.8 puan ortalaması yakalamalıyız. İlk yarıda topladığımız puanın 7-9 puan üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Stratejik hareket edip her rakibe özel hazırlık yapacağız." Belözoğlu, takımın mevcut potansiyelini daha iyi noktalara taşıyacaklarına dair inancını vurguladı.