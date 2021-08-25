Antalyaspor'da Ersun Yanal tartışılıyor

Geçen sezonun sonlarında düşüşe geçen Antalyaspor'da yeni sezon da iç açıcı başlamadı. Teknik direktör Ersun Yanal, oyun tarzı nedeniyle eleştirilere maruz kalıyor.

Yeni sezona Göztepe beraberliği ve Fenerbahçe yenilgisiyle başlayan Antalyaspor'da taraftarlar, isyan bayrağı açtı.

ELEŞTİRİLER ÇOĞALDI

Beşiktaş ile oynanan Türkiye Kupası finali ve son 9 lig maçını kazanamayan kırmızı-beyazlı takımda eleştiri okları, teknik direktör Ersun Yanal'a yöneldi.

Geçtiğimiz sezon kısıtlı imkanlarla takıma savunma ağırlıklı bir oyun oynatan Ersun Yanal'ın, yeni sezonda da aynı taktiği uygulaması en çok eleştirilen konu oldu.

Alınan kötü sonuçlar deneyimli teknik adamın durumunu da tartışmaya açtı. Camianın büyük bölümü Yanal ile yolların ayrılmasını isterken, yönetimin bu konudaki sessizliği dikkat çekiyor. Ancak bazı yöneticilerin, toplantılarda Yanal'ı hedef aldığı ve gitmesi gerektiğini söylediği öğrenildi.

TAZMİNATI 2.5 MİLYON LİRA

Eski başkan Ali Şafak Öztürk'ün 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Ersun Yanal'ın gönderilmesi halinde 3 maaş tazminat verileceği, bunun da 2,5 milyon TL civarında olduğu biliniyor.

HAZİRAN AYINDA YALANLANMIŞTI

3 Haziran'da beIN Sports, teknik direktör Ersun Yanal'ın Antalyaspor'dan ayrılacağını yazmıştı. Haberin ardından Antalyaspor yönetimi, bir açıklama yayınlayarak iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Yalanlanan o açıklamada, "Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haber kanalında teknik direktörümüz Ersun Yanal'ın önümüzdeki sezon takımın başında olmayacağı ile ilgili bir haber yayımlanması üzerine zorunlu bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Haberin gerçekle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını belirtmek isteriz." denilmişti.



