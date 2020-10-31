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    Antalyaspor'da hedef Aykut Kocaman

    Antalyaspor'da hedef Aykut Kocaman

    Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor, bir süredir boşta olan tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman'ın kapısını çaldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 13:01
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    Son olarak Konyaspor'u çalıştıran ve aylardır boşta olan Aykut Kocaman, yeniden Süper Lig'e dönebilir.

    Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor'da yönetim, teknik direktör arayışlarına başladı.

    Antalya ekibinin, adı Trabzonspor'la anılan Abdullah Avcı ile birlikte Aykut Kocaman'la da görüştüğü öğrenildi.

    SON 10 YILDA 2 TAKIM ÇALIŞTIRDI

    Son 10 yıldır Fenerbahçe ve Konyaspor dışında başka bir takımı çalıştırmayan 55 yaşındaki teknik adamın, teklife nasıl bir cevap vereceği merak konusu...

    Antalyaspor da hedef Aykut Kocaman #1

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