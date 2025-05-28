Antalyaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı

AA & Ensonhaber

Eski adı "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan Antalyaspor Kulübü'nde yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurul için 24 Haziran 2025 Salı günü saat 16.00'nın belirlendiği bildirildi.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda olağanüstü genel kurulun, 1 Temmuz 2025 Salı günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.

ERGÜN SEÇİLMİŞTİ

Kulübün, geçtiğimiz ocak ayında yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Mustafa Ergün seçilmişti.