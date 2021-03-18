Antalyaspor'da Türkiye Kupası finali için prim verilecek

Türkiye Kupası'nda finalde Beşiktaş ile karşılaşacak Antalyaspor'un eski başkanı Ali Şafak Öztürk, kupanın kazanılması halinde futbolculara özel prim vereceğini açıkladı.

Antalyaspor, 21 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nda final oynama hakkı kazanmanın sevincini yaşıyor.

Yarı finalde Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden kırmızı beyazlılar, finalde Beşiktaş ile eşleşti. Tarihinde ikinci defa finale yükselen Antalyaspor, kupada oynadığı 5 maçta da kalesinde gol görmedi.

Antalyaspor'da, Alanyaspor karşılaşması sonrası büyük sevinç yaşandı. Soyunma odasında futbolcular ve teknik heyet marşlarla galibiyeti kutladı.

Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk'ün başkanlığı döneminde sportif direktörlük görevini üstlenen Servet Çavuşoğlu da kutlamalarda yer aldı.

FİNAL İÇİN PRİM VERİLECEK

Çavuşoğlu'nun, soyunma odasında eski başkan Ali Şafak Öztürk'ün mesajını futbolculara ilettiği öğrenildi. Öztürk'ün 21 yıl sonra kupada finale yükselen takımı ve teknik heyeti tebrik ettiğini anlatan Çavuşoğlu, Beşiktaş ile oynanacak kupa finalinin kazanılması halinde futbolculara özel prim vereceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Öztürk'ün Türkiye Kupası'nı kulüp tarihinde ilk defa kazanılıp, Antalya'ya getirilmesiyle Avrupa kupasında mücadele etme hakkı kazanacağı için futbolculara özel jest yapacağı öğrenildi.

Antalyaspor'daki görevlerinden ayrılan Öztürk Ailesi, kulübün yaklaşık 70 milyon euro borcunu üstlenmişti.