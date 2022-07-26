Antalyaspor’da uyku koçu göreve başladı

Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'un Almanya kampında uyku koçunun göreve gelmesiyle oyuncular ilk uyku eğitimini aldı.

Futbolda Alman disipliniyle yetişen Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, oyuncular için uyku saatlerinin ve yatış pozisyonun önemli olduğunu düşünüyor.

Almanya kampında günde çift idman yapan Akdeniz ekibinde İngiliz uyku koçu Nick Littlehales göreve geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Littlehales, takımın kamp yaptığı oteldeki eğitimde, sporcuları uyku saatleri ve süresi hakkında bilgilendirdi.

Yatış biçimlerine değindi

Uykuda doğru dinlenmeyi sağlayacak yatış biçimlerini anlatan İngiliz uyku koçu, ayrıca futbolcuları gözlemlemek için kırmızı-beyazlıların antrenmanını izledi.

Eğitimin ardından Littlehales düşüncelerini futbol sorumlusu Nuri Şahin ile paylaştı.