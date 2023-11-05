Antalyaspor'dan Beşiktaş'a göndermeli paylaşım! Antalyaspor, Beşiktaş karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip soyunma odasında poz verdi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Akdeniz ekibi mücadeleyi 3-2 kazandı.

Maçta ilk yarının son anlarında 45+2'de Cenk Tosun Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor, 11 dakikada 3 gol kaydetti. 46. dakikada Saric, 50. ve 57. dakikalarda Jehezkel, skoru 3-1'e getirdi.

Beşiktaş, 80. dakikada Muleka ile bir gol bulsa da Antalyaspor maçı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 15 puana yükseldi. Beşiktaş ise 19 puanda kaldı.

Antalyaspor'dan paylaşım

Maçın ardından ise Antalyaspor, büyük bir galibiyet coşkusu yaşadı.

Akdeniz ekibi alınan 3 puanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kırmızı-beyazlılar, 3-2'lik galibiyet sonrası Beşiktaş'a göndermede bulunarak bir gönderi yayınladı.

Antalyaspor; kartal, kırılmış kalp ve yumruk emojileriyle şu paylaşımı yaptı: