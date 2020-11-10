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    Antalyaspor'dan Ersun Yanal'a teklif

    Süper Lig'in köklü takımlarından Antalyaspor, en son Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal'ı takımın başına getirmeyi planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2020 - 11:16
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 10:32
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    Antalyaspor'dan Ersun Yanal'a teklif

    Fenerbahçe'nin başında 20 yıl aranın ardından Kadıköy'de Galatasaray'a mağlup olan ve ardından istifa kararı alan Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönebilir.

    DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

    Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor'un deneyimli teknik adamla görüştüğü öğrenildi.

    Ligde 9 puanla 13. sırada yer alan Antalya ekibinin, Yanal'a teklifte bulunduğu, 58 yaşındaki teknik adamın da düşünmek için süre istediği belirtildi.

    Kariyerinde Denizlispor, Ankaragücü, Manisaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi takımları çalıştıran Yanal, bir dönem A Milli Takım'da da görev almıştı.

    Tecrübeli çalıştırıcı, kariyerinde 1 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

    Antalyaspor dan Ersun Yanal a teklif #1

    Antalyaspor dan Ersun Yanal a teklif #2

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