Antalyaspor'dan Galatasaray hakkında olay paylaşım Antalyaspor Espor takımı, Galatasaray Espor karşılaşmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Akdeniz ekibi, 4-2 kazandığı maçın ardından yaptığı paylaşımda, "Adalet herkese bir gün lazım olacak" ifadeleri kullanıldı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile karşı karşıya gelmişti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Bu müsabakada yaşanan tartışmalı pozisyonlar kamuoyunda günlerce konuşulurken Akdeniz ekibi, 26 Şubat tarihinde oynanan bu karşılaşmaya olay bir gönderme yaptı.

"Adalet herkese bir gün lazım olacak"

Antalyaspor Espor takımı, Galatasaray Espor takımını 4-2 yendikleri maçın ardından "Adalet herkese bir gün lazım olacak" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım gerçekleştirdi.

Neler yaşanmıştı?

1 Mart 2024 tarihli MHK toplantısının Galatasaray - Antalyaspor maçının analiz edildiği bölümü sosyal medyaya sızdırılmış, ardından Türkiye Futbol Federasyonu, toplantının tam halini yayınlamıştı.

Karşılaşmada görev yapan orta hakem Abdulkadir Bitigen'in, Galatasaray lehine verdiği ilk penaltı kararı için "Abdülkadir, 1 hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?" sorusunu yönelten MHK Hakem Eğitmeni Hugh Dallas'a, "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum." cevabını verdiği duyulmuştu.

İşte Antalyaspor'un paylaşımı