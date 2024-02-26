Antalyaspor'dan Galatasaray maçı iddiası: Üzerimize gelinecek Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Galatasaray maçı öncesi konuştu. "Ciddi istihrabatlar alıyoruz" diyen Boztepe, "Hakkımızı yedirmeyiz" dedi.

ensonhaber.com

Galatasaray, Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen'de yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

"Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının yansıması bize olmasın"

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de Galatasaray maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

NTV'ye konuşan Boztepe, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin aldığı için, "Bizim için aslında Icardi'nin durumu çok fark etmiyor. Biz oyunumuzu oynayacağız. Allah nasip ederse puan veya puanlarla döneceğiz. Bizim de ihtiyacımız var. Çıkış yapmamız gereken dönemdeyiz. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan talihsizlikler var, bunları telafi etmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında yaşanan bazı durumlar var. Bunun bize yansımaması için biz de tam dikkat ilgimiz, alakamız üzerinde. Çok üzücü. Bu tarz konulara çok değinen, konuşan biri değilim, değildim. Konuşulması gerektiğine ikna oldum. Bu net." dedi.

"Hakkımızı yedirmeyeceğiz" diyen Boztepe, "Ben bugün bir şey konuşuyorum, haklıyı haksızı. Herhangi bir kulübe yapılan haksızlıktan bahsediyoruz. Bize yapılınca haksızlık, başkasına yapıldığı zaman da kendi lehinize sonuçlandıysa sessiz kalmak en büyük haksızlık. Ben bunu 2 defa yaşadım; Samsunspor ve İstanbulspor maçlarında. Sesimiz çıkmadı, terbiyemizi bozmadık. Maalesef sesimizi çıkarmamız gerekiyormuş. Biz de çıkaracağız. Bu işin kanunu buysa, biz de öğreniyoruz, ona göre hareket edeceğiz. Hakkımızı yiyorlar, yedirmeyeceğiz." sözlerini sarf etti.

"Bu akşam için çok ciddi istihbaratlar geliyor"