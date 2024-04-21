Antalyaspor'dan Hatayspor karşısında müthiş geri dönüş
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Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın'ın takımı Antalyaspor ile Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor karşı karşıya geldi.

Antalya Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip Antalyaspor 1-0'lık skorla geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Antalyaspor, geriden gelerek kazandı

Konuk ekip Hatayspor, 26. dakikada Fisayo Dele-Bashiru'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Antalyaspor, 67. dakikada Adam Buksa'nın attığı golle eşitliği sağladı. Zymer Bytyqi, 90+2. dakikada Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü attı.

Hatayspor, üç maçtır kazanamıyor

Son 3 maçından 4 puan çıkaran Antalyaspor, puanını 45 yaptı. 3 maçtır puan alamayan Hatayspor, 33 puanla 18. sıraya indi.

Antalyaspor, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Hatayspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.