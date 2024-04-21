Antalyaspor'dan Hatayspor karşısında müthiş geri dönüş

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın'ın takımı Antalyaspor ile Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor karşı karşıya geldi.
Antalya Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip Antalyaspor 1-0'lık skorla geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.
Antalyaspor, geriden gelerek kazandı
Konuk ekip Hatayspor, 26. dakikada Fisayo Dele-Bashiru'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Antalyaspor, 67. dakikada Adam Buksa'nın attığı golle eşitliği sağladı. Zymer Bytyqi, 90+2. dakikada Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü attı.
Hatayspor, üç maçtır kazanamıyor
Son 3 maçından 4 puan çıkaran Antalyaspor, puanını 45 yaptı. 3 maçtır puan alamayan Hatayspor, 33 puanla 18. sıraya indi.
Antalyaspor, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Hatayspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.
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