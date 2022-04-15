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    Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması

    Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması

    Antalyaspor, Nuri Şahin'in adının Galatasaray'la bir araya gelmesi üzerine sert bir açıklama yayımladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 16:02
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    Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Nuri Şahin'in adının Galatasaray'a anılması üzerine bir açıklama yaptı

    "Son günlerde Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile ilgili medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Türk futboluna örnek olabilecek bir modelle sadece A takımımızın değil, futbol şubemizin de başına getirdiğimiz Sayın Nuri Şahin'in Galatasaray'a transfer olacağı ile ilgili gerçek dışı haberler ve bazı açıklamalar yapılmaktadır. Öncelikle şunun iyi bilinmesini isteriz ki; Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Vizyonumuz, Sayın Nuri Şahin ile kulübümüzün bugününü değil, geleceğini de inşa etmektir.

    Bu hedef doğrultusunda adım adım ilerlerken çıkan bu haberler sadece kulübümüze değil, Türk futboluna da zarar vermektedir. Ülkemizin değerli kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın başkan namzeti Sayın Metin Öztürk'ün "Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz" ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır.

    Biz Antalyaspor olarak hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyururuz."

    Antalyaspor dan Nuri Şahin açıklaması #1

    Metin Öztürk ne demişti?

    Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, Nuri Şahin ile ilgili gelen soruya, "Nuri Hoca çok başarılı. Hiçbir hoca ile görüşmemiz yok. Sezon sonunda hocamızla yolları ayırırsak görüşeceğimiz birkaç hocadan biri Nuri Şahin olacaktır. Biz koşa koşa Galatasaray'ı ileri götürecek hocalarla görüşeceğiz. Kimler olacağını tahmin ediyorsunuz. Nuri Hocamız bir pırlantadır. 4-5 sene sonra milli takımın hocası olacaktır." sözlerini kullanmıştı.

    Antalyaspor dan Nuri Şahin açıklaması #2


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